Zdravím,



chtěl bych se zeptat, zda mám v rámci ročního zúčtování daně za rok 2022 nárok na snížení základu daně o úroky zaplacené za hypoteční úvěr na byt.



V bytě o který se jedná jsem roky bydlel a odpočet uplatňovat jelikož se jednalo o řešení mé bytové potřeby. V průběhu loňského roku jsem se přestěhoval a trvalé bydliště změnil. Jelikož bratr potřeboval bydlení, tak jsem byt neprodal a nechal ho tam bydlet. Byt je tedy aktuálně využíván k řešení bytové potřeby bratra, a to bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce bytu (nejedná se tedy o pronájem). Bratr má v bytě samozřejmě nahlášeno trvalé bydliště.



Letos mi ale mzdová účetní z firmy kde pracuji oznámila, že na odpočet úroků hypotéky z důvodu, že v bytě sám nebydlím, nemám nárok. Je to mzdová účetní, neměl jsem důvod ji nevěřit, jenže jsem strávit pár minut hledáním na internetu a v různých článcích jsem našel formulace, které nárok na odpočet v případě sourozence přímo zmiňují.



Úryvek jednoho z mnoha článků:

"Úvěrem musí plátce hypotéky řešit bytovou potřebu svou, příp. svých blízkých. Osobu blízkou definuje občanský zákoník a je jí zejména příbuzný v přímé řadě, sourozenec a manžel (nebo registrovaný partner)."



Úryvek z občanského zákoníku, na který článek odkazoval:

"Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké..."



Dále jsem pročítal občanský zákoník hlouběji a k daňovým odpočtům, až mi to přestalo být jasné úplně.



Vím, že je na internetu plno nesmyslů, neaktuálních článků apod., a proto moc prosím o radu, jestli má někdo s podobným případem zkušenost.



Děkuji za případné odpovědi.