Ahoj, vím, že to bude vždycky na konkrétní bance atp. Ale potřeboval bych získat aspoň nějaký nástřel.



Jde o to, že se kamarádka rozvádí a mají společný byt na hypo. Hypo je na 30 let, fix na 10 let, super úrok 2,38%. A za sebou dva roky splácení.

Po rozvodu nebude mít bonitu pro banku. Takže jí chci pomoct. Minimálně přes nějaké odbdobí.



Samozřejmě banka musí posoudit mojí bonitu. Ale jde o to, že mně je 45, takže pochybuju, že může zůstat na 30 let. Znamená to pak refix a dnešní úroky?

Je tam i nějaké další řešení? Kromě prodat byt, samozřejmě.



Díky, Martin