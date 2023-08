1) DPH na počítač ani telefon vracet nemusíte. Co se týče auta, záleží na tom, jak dlouho ho vlastníte. DPH je nutné finančnímu úřadu zaplatit v případě, že auto, které máte v obchodním majetku, z tohoto obchodního majetku vyřadíte -to se však týká jen případů, kdy to auto vlastníte méně než 5 let. Pokud si coby OSVČ převedete auto vlastněné víc než 5 let z obchodního majetku do svého soukromého vlastnictví, nic finančnímu úřadu neplatíte. Pokud byste však toto auto do 5 let od jeho vyřazení z obchodního majetku někomu prodal, bylo by to zase jinak.



2) Příjem z pronájmu je příjmem v tom roce, kdy jste ho obdržel. Tj. pokud vám zaplatí v roce 2022, měl byste ho přiznat a zdanit v daňovém přiznání za rok 2022.