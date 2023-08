Úplně nejdříve zkuste s bankou vyjednat navýšení hypotéky. Je to nejlevnější cesta.



Milion na spotřebitelský úvěr opravdu velmi mnoho a s největší pravděpodobností neprojde (pokud nemáte skutečně velmi vysoké příjmy). Pokud už stavební spoření máte, může to být cesta i když asi dražší, než ta hypotéka, zejména, pokud by šlo o překlenovací úvěr.



Navýšení hypotéky má kromě nižší úrokové sazby výhodu i v tom, že lze celou navýšenou částku rozložit do všech splátek po celou dobu, kdežto spotřebáky a i úvěry ze stavebka mívají kratší dobu splácení, tj. ze začátku byste k hypotéce měli ještě splátku toho spotřebáku a to už byste nemuseli utáhnout.