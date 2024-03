Zdravím,

mám dotaz ohledně dvojího zdanění.

Do konce října 2023 jsem pracoval v ČR, od listopadu 2023 pracuji v zahraničí (v rámci EU a tato země má dohodu s ČR ohledně dvojího zdanění). Daně budu přiznávat v obou zemích, ale nemohu najit přesnou odpověď na to, zda musím přiznat příjem ze zahraničí v českém daňovém přiznání.

Dočetl jsem se něco o metodě vyjmutí, kdy se příjmy nepřiznávají, pokud resident ČR žil v zahraničí méně než 183 dní, pokud to chápu správně. Měl někdo podobnou zkušenost a byl by schopný poradit?



Předem moc díky za odpověď.