Dobrý den, řeším tohle dilema, jestli v mé situaci zvolit klid, to jest měsíčně 7500 kč a mít vše zaplaceno (ale bez nemožnosti si odepsat úroky za hypotéku-nějakých 33tis/rok, 2× ročně darování krve a 2 děti k tomu), nebo jít cestou více papírování, více starostí, ale možná ušetření…

leden-březen jsem v zaměstnaneckém poměru,

duben nástup na osvč (technik pro firmu)

příjmy do 1mil a pocházely by z živnosti volné, tedy případně by spadly do 60% paušálních výdajů



je tu někdo, kdo má na to oko a dokáže to takhle rychle zhodnotit?

nebo má někdo podobnou zkušenost? děkuji