Zdravím, možná budu za blbce, ale mám (podle mě) dvě rozporuplné informace ohledně obecního poplatku za odpady. V obecní vyhlášce je to napsáno takto:

- Základní výše poplatku je 900 kč za osobu a rok.

- Úleva se poskytuje osobě, která nedosáhla věku 10 let ve výši 500 Kč.



A dotaz zní: Kolik platí dítě do 10 let, 500 Kč nebo 400 Kč? Je "právnicky" úleva totéž co sleva?



Děkuji za pomoc