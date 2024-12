U nás bez dokládání příjmů lze, ale i tak je potřeba je uvést. A pokud je neuvedete pravdivě, jde o pojistný podvod.



Já takhle postupně získal kreditky v ČSOB, KB a ČS na různé částky. Snazší je to, pokud máte v bance účet a nějakou dobu obraty, můžou pak nabídnout "předschválenou" (i když to předschválená není úplně přesné, protože stejně pak prochází schvalovacím procesem).



Každopádně zásadní je mít čisté úvěrové registry BRKI, NRKI, Solus.



Na nejmenší částku, co jsem kdy získal kreditku bylo 5000 Kč u České spořitelny. Navíc ta vrací 1 % z internetových plateb max.350 Kč měsíčně. A je "přebíjet", tj. není problém tam poslat 35 000 Kč "do plusu" a pak s ní zaplatit 35 000 Kč.